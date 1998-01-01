بينيت يدعو ترامب لكشف تفاصيل صفقة القرن قبل الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

دعا نفتالي بينيت زعيم حزب اليمين الجديد ووزير التعليم في إسرائيل، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كشف تفاصيل خطة السلام الأميركية، المسماة "صفقة القرن"، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

وقال بينيت في تصريح تناقلته كافة وسائل الإعلام العبرية، "دعوا شعبي يعرف، ضعوا الخطة على الطاولة الآن، دعونا نقرر مصيرنا.. السعوديون والفلسطينيون، وملك الأردن، وأردوغان، جميعهم يعرفون الخطة باستثناء نحن في إسرائيل".

وأضاف "لا شك في أن الرئيس ترامب صديق حقيقي لإسرائيل، ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا يحتفظ الأصدقاء بأسرار عن بعضهم البعض.. يجب أن نعرف ما هي تفاصيل صفقة القرن، ولماذا يتم إخفاؤها عنا، هذه هي حياتنا، وأرضنا ومستقبلنا، ومن حقنا معرفة ما يدور والقرار الذي يجب أن يتخذ".

وأكد على ضرورة أن لا يتم نشر الصفقة بعد الانتخابات الإسرائيلية حتى لا يقع الجمهور في الظلام مضيفًا "يبدو أن الجميع يخطط لدولة فلسطينية فوق رؤوسنا". بالإشارة للدول التي تم طرح عليها الصفقة مثل السعوديين والأردن وتركيا وغيرها.

وقال "الجمهور الإسرائيلي يواجه انتخابات حاسمة، والتي ستشكل استفتاء حول إقامة دولة فلسطينية إرهابية تهدد وجودنا، يجب أن لا ندفع ثمن هذا الخطأ الفادح بعدم نشر الصفقة قبل الانتخابات".