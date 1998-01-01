المنظومة الأمنية الاسرائيلية تحذر من اندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية خاصة في غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف المحلل العسكري الإسرائيلي، في القناة الـ13 العبرية، "ألون بن دافيد"، صباح اليوم، عن وجود تحذيرات أمنية إسرائيلية، من اندلاع جولة عنف وتصعيد بالمناطق الفلسطينية.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي، إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تحذر من انفجار الأوضاع بكافة المناطق بالحلبة الفلسطينية، وذلك على خلفية عدة عوامل.

وبحسب المحلل بن دافيد، هناك احتمالية عالية لاندلاع أحداث عنف بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على خلفية أحداث بوابة الرحمة بالمسجد الاقصى، والتوتر داخل السجون الإسرائيلية، والضغط الإسرائيلي لقطع المزيد من رواتب الأسرى والشهداء.

ووفقا للمحلل العسكري، فإن هذه العوامل ترفع من احتمالية اندلاع جولة عنف جديدة بالمناطق الفلسطينية، خصوصا في قطاع غزة.

وأضاف المحلل بن دافيد، أن الجيش الإسرائيلي، أنهى بالأمس، تدريبات مفاجئة، تحاكي سيناريوهات اندلاع حرب بغزة، مشيراً الى أن التقديرات تزداد باندلاع التوتر في غزة، وذلك مع اقتراب يوم الأرض، 30 مارس، واستعدادات حماس لذكرى مرور عام على انطلاق مسيرات العودة.