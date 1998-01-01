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ايلات : تدريبات أمنية في مطار "رامون" الدولي

الأربعاء 27 فبراير 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايلات : تدريبات أمنية في مطار "رامون" الدولي



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن أن سلطة المطارات الإسرائيلية، ستُجري اليوم مناورات وتدريبات أمنية واسعة في مطار "رامون" الدولي.

وذكرت القناة العبرية، أن التدريبات ستجري ما بين الساعة 9:00 صباحاً، وتستمر حتى الساعة 16:00 من مساء اليوم.

وبحسب القناة السابعة، سيتم سماع أصوات انفجارات، خلال هذه التدريبات، وسيشعر السكان بحركة نشطة للمركبات الأمنية ومركبات الطوارئ والإنقاذ في محيط المطار.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء اختبار لصافرات الإنذار في محيط منطقة المطار خلال هذه التدريبات.

#رامون #تدريبات #اسرائيل

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