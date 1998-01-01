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الاحتلال يمنع تنقل 11 مسافرًا عبر "الكرامة"

الأربعاء 27 فبراير 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء تنقل 11 مسافرًا عبر معبر الكرامة.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها تنقل 4025 مسافر في كلا الاتجاهين، موضحة أن عدد المغادرين بلغ 2093 مسافرًا، فيما بلغ عدد القادمين 1932 مسافرًا.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الأربعاء من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

#الاحتلال #معبر الكرامة

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