  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)

الأربعاء 27 فبراير 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى مع مدير عام الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في فلسطين أحمد رفيق سبل التعاون، يوم الاربعاء، في مقر الوزارة في رام الله.

وإستعرض د. موسى الجهود التي تبذلها وزارة الإتصالات لتوفير بنية تحتية تؤهل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التطورات العالمية وبحيث يكون آداة رئيسة في نمو الاقتصاد الوطني ويقود مجتمع المعرفة المنشود.

وأكد عمق العلاقة الفلسطينية التركية، وحرص الوزارة على التعاون مع وكالة تيكا بإعتبارها داعماً اساسياً للشعب الفلسطيني من خلال ما تقدمه من مشاريع وما تسعى لنقله من خبرات إلى الجانب الفلسطيني، بالاضافة إلى أنها حلقة وصل بين الشعبين الفلسطيني والتركي.

وأوضح أهمية التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية ورفدها بالمزيد من الخدمات التي من شأنها أن تسهل انجاز المعاملات على المواطن بالاستفادة من تجربة تركيا في هذا المجال، ناهيك عن العمل على تطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتطوير البريد لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإنعاش، وتبادل الخبرات والتدريبات اللازمة وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين فيما يتعلق بالبريد.

بدوره، أشاد أحمد رفيق بالجهود الحثيثة التي تبذلها فلسطين في هذا القطاع الهام والحيوي، والذي يعمل على تخطي الحواجز والعقبات التي تواجهها في سبيل التواصل مع العالم ومحاكاة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، مثمناً دور وزارة الاتصالات والمنجزات التي حققتها خلال الفترات السابقة، ومؤكداً إهتمام تركيا حكومةً وشعباً بدعم مؤسسات دولة فلسطين لإتمام إنجازاتها في مختلف المجالات.

#وزير الاتصالات

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة خوفا من التصعيد

صور : هكذا تدرب جيش الاحتلال الاسرائيلي استعدادا للمعركة القادمة مع غزة

الشعبية وحماس تتوصلان لاتفاق للافراج عن معتقلي حركة فتح في غزة

شهيد من القسام بحادث عرضي شرق خانيونس جنوب القطاع

في عيد ميلادها الـ61.. تعرّف علي أهم محطات في حياة مادلين طبر

الشيخ: اسرائيل بدأت بخصم أموال الاسرى والشهداء و رفضنا استلام كل المقاصة

الحية: زيارة هنية الى مصر حققت نتائج ايجابية وسيعود قريبا الى غزة

الأخبار الرئيسية

المنظومة الأمنية الاسرائيلية تحذر من اندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية خاصة في غزة

"واللا" العبري: تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة بسبب تطور قدرة المقاومة الصاروخية

صحيفة: تحريك اسرائيلي «لتبادل الأسرى» مع حماس ولقاءات مع أسرى

كوشنر وغرينبلات بالخليج و تركيا للتسويق لـ"صفقة القرن" و حشد الدعم

السلطة طلبت من الاحتلال تجميد قرار اقتطاع اموال المقاصة