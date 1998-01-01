وزير الاتصالات يبحث التعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)

رام الله / سما /

بحث وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى مع مدير عام الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في فلسطين أحمد رفيق سبل التعاون، يوم الاربعاء، في مقر الوزارة في رام الله.

وإستعرض د. موسى الجهود التي تبذلها وزارة الإتصالات لتوفير بنية تحتية تؤهل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التطورات العالمية وبحيث يكون آداة رئيسة في نمو الاقتصاد الوطني ويقود مجتمع المعرفة المنشود.

وأكد عمق العلاقة الفلسطينية التركية، وحرص الوزارة على التعاون مع وكالة تيكا بإعتبارها داعماً اساسياً للشعب الفلسطيني من خلال ما تقدمه من مشاريع وما تسعى لنقله من خبرات إلى الجانب الفلسطيني، بالاضافة إلى أنها حلقة وصل بين الشعبين الفلسطيني والتركي.

وأوضح أهمية التعاون لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية ورفدها بالمزيد من الخدمات التي من شأنها أن تسهل انجاز المعاملات على المواطن بالاستفادة من تجربة تركيا في هذا المجال، ناهيك عن العمل على تطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتطوير البريد لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإنعاش، وتبادل الخبرات والتدريبات اللازمة وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين فيما يتعلق بالبريد.

بدوره، أشاد أحمد رفيق بالجهود الحثيثة التي تبذلها فلسطين في هذا القطاع الهام والحيوي، والذي يعمل على تخطي الحواجز والعقبات التي تواجهها في سبيل التواصل مع العالم ومحاكاة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، مثمناً دور وزارة الاتصالات والمنجزات التي حققتها خلال الفترات السابقة، ومؤكداً إهتمام تركيا حكومةً وشعباً بدعم مؤسسات دولة فلسطين لإتمام إنجازاتها في مختلف المجالات.