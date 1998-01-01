فيديو.. فنانة شهيرة تفتح النار على محمد رمضان

وكالات / سما /

وجهت الفنانة انتصار انتقادات شديدة إلى الفنان محمد رمضان خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة "النهار".

وقالت انتصار إنه يجب على محمد رمضان أن يتوقف عن الكلام عن حياته الشخصية وعليه أن يكون غامضاً وأن يغلق فمه قليلاً (يقفل بقه شوية) فهو ليس "نمبر وان" كما يحاول أن يروج لنفسه بأغانيه، وأن تلك الأغاني صنعت جواً من البهجة ولكن هذا ليس معناه أنه رقم واحد كما يدعي.

وأكدت أن عادل إمام هو الرقم واحد على مدار كل العصور لأنه استمر على القمة طوال 40 سنة، لأنه يتمتع بالذكاء واستطاع أن يطوع ذكاءه لفنه، وأنه سوف يظل الرقم واحد حتى بعد مماته لأنه لا يوجد فنان يمكن ان يظل على القمة 30 سنة.

وأضافت أن الفنان سمير غانم "نمبر وان" في المسرح، ومحمد نجم في المسرح التجاري، وتامر حسني "نمبر وان" كمطرب اتجه إلى السينما وعمرو دياب هو "نمبر وان" في الغناء، وهناك أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز في السينما، وياسر جلال وأمير كرارة اللذين تأخرت نجوميتهم.