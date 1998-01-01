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إخفاقات أمنية بالحراسة عرضت حياة الرئيس الإسرائيلي للخطر

الأربعاء 27 فبراير 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إخفاقات أمنية بالحراسة عرضت حياة الرئيس الإسرائيلي للخطر



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن مراقب الدولة، سينشر قريباً، تقريراً خاصاً، حول الإخفاقات الأمنية بمجال الحراسة، الخاصة بمنزل وحياة الرئيس الإسرائيلي روفين رفلين. 

وقالت القناة العبرية، إن التحقيقات الأولية أظهرت وجود إخفاقات أمنية في مجال الحراسة، في منزل رئيس الدولة رفلين، عرضت حياته للخطر. 

وبحسب القناة العبرية، تم العثور على صور ووثائق سرية، مع أحد بنات مسؤولي الحراسة الخاصة بالرئيس رفلين، كانت بحقيبتها المدرسية.

وأضافت القناة، أن هناك حالات كثيرة من الاخفاقات الأمنية، تم تسجيلها في حراسة الرئيس، خصوصاً في احتفالات يوم الاستقلال العام الماضي.

وكشفت القناة في تقريرها، أن أحد عناصر فرقة الحماية والحراسة الخاصة بالرئيس، أبلغ مراقب الدولة، بالعديد من الإخفاقات الأمنية بمجال حراسة منزل الرئيس رفلين، منها ترك السلاح، وخروج رصاص بالخطأ من أسلحة الحراس، والنوم أثناء الحراسة، والحضور للعمل بدون سلاح.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن مراقب عام الدولة، القاضي "يوسف شابيرا"، فتح تحقيقاً بهذه الاخفاقات الأمنية، ومن المتوقع أن ينشر قريباً، تقريره الخاص بشأن هذه الإخفاقات.

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