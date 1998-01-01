أصالة تتحدث عن خلافاتها المتكررة مع زوجها ووصولهما للانفصال

وكالات / سما /

بعد نجاح حفلها الاخير في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، نشرت المطربة أصالة تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت فيها عن الفن قائلة: "الفن إن لم ينق روح صاحبه من دناءات الحياة، وإن لم يرتق به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".

وسارع المخرج طارق العريان ليرد عليها خلال فيديو من الحفل وهي تغني "آسفة"، قائلا: "ما هذا الصوت؟! ما شاء الله".

ويأتي كلام المخرج المصري بعد الضجة التي اثارتها اصالة خلال مشاركتها في برنامج "كاربول كاريوكي" والتي تحدثت فيها بعفوية عن المشاكل التي تتكرر بينها وبين زوجها "تيتو"، لافتة الى ان اغنية "اكتر" التي انتشرت قبل سنوات وحققت نجاحا كبيرا اختارتها خلال فترة الحب الكبير الذي كانت تعيشه مع زوجها.

واشارت الى انها لا تزال تشعر بنفس الاحساس حين يغمرها زوجها، مؤكدة انهما يختلفان باستمرار ويصلان الى حد الانفصال وكل مشكلة يقرران فيها الانفصال ولكن حبهما وعلاقتهما القوية تجعلهما يتصالحان من جديد.