  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاكيرا في المحاكم الإسبانية

الأربعاء 27 فبراير 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيرا في المحاكم الإسبانية



وكالات / سما /

تستعد المغنية العالمية شاكيرا للمثول أمام القضاء الإسباني، في 12 يوينو/حزيران المقبل، بتهمة التهرب الضريبي.

ستمثل المغنية الكولومبية أمام محكمة "Esplugues de Llobregat" في برشلونة بعد دعوى رفعت ضدها من المدعي العام بشأن ست عمليات في التهرب الضريبي.

ووفقا لمكتب المدعي العام بأن المبلغ وصل لـ14.5 مليون يورو، وتم إخفاؤه عن طريق 14 شركة تتواجد في جزر كايمان وجزر فرجن وبنما ومناطق أخرى، بحسب ما نقل موقع "Europa Press".

يذكر بأن المغنية ذات الأصول الكولومبية ترتبط بعلاقة منذ العام 2010 مع نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة جيرارد بيكيه.

وأعلن الثنائي زواجهما في عام 2011، وتم فتح تحقيق في عام 2015 بشأن التهرب الضريبي للمغنية، حيث أعلنت مصلحة الضرائب بأن شاكيرا قامت بعمليات تهريب للأموال في 4 سنوات، على الرغم من قضائها معظم الوقت في إسبانيا.

#شاكيرا

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة خوفا من التصعيد

صور : هكذا تدرب جيش الاحتلال الاسرائيلي استعدادا للمعركة القادمة مع غزة

الشعبية وحماس تتوصلان لاتفاق للافراج عن معتقلي حركة فتح في غزة

شهيد من القسام بحادث عرضي شرق خانيونس جنوب القطاع

في عيد ميلادها الـ61.. تعرّف علي أهم محطات في حياة مادلين طبر

الشيخ: اسرائيل بدأت بخصم أموال الاسرى والشهداء و رفضنا استلام كل المقاصة

الحية: زيارة هنية الى مصر حققت نتائج ايجابية وسيعود قريبا الى غزة

الأخبار الرئيسية

المنظومة الأمنية الاسرائيلية تحذر من اندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية خاصة في غزة

"واللا" العبري: تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة بسبب تطور قدرة المقاومة الصاروخية

صحيفة: تحريك اسرائيلي «لتبادل الأسرى» مع حماس ولقاءات مع أسرى

كوشنر وغرينبلات بالخليج و تركيا للتسويق لـ"صفقة القرن" و حشد الدعم

السلطة طلبت من الاحتلال تجميد قرار اقتطاع اموال المقاصة