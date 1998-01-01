صور: 24 قتيلا وعشرات الجرحى في حريق شب في محطة للقطارات في القاهرة

القاهرة / وكالات /

سقط عدد من القتلى والجرحى، إثر حريق شب بمحطة رمسيس، وسط العاصمة المصرية القاهرة، بعد اصطدام إحدى المقطورات برصيف المحطة، واشتعال النيران فيها.

وقالت مصادر طبية في وزارة الصحة المصرية إن 24 قتيلا على الأقل سقطوا وأصيب أكثر من 50 في حادث التصادم داخل محطة رمسيس الرئيسية في القاهرة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عن مصادر في هيئة السكك الحديدية، قولها: إن الحريق ناجم عن "تصادم جرار قطار وعربة مخصصة للتكييف، بصدادات نهاية الرصيف، وليس نتيجة أي عمل إرهابي، كما يروج البعض".



وأشارت إلى أن "دخول جرار القطار بسرعت، أدت لتصادم قوي، وانفجار خزان السولار بالجرار، وحدوث حريق، نتج عنه وفيات وجرحى بين الركاب، الذين كانوا يتواجدون على الرصيف، في انتظار رحلاتهم".



وصدرت تعليمات، بإيقاف حركة القطارات في محطة رمسيس بعد الحريق، وفرضت قوات الأمن حواجز، ومنعت المواطنين من الاقتراب، فيما هرعت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والإطفاء، لمكان الحادث.