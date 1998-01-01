نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (34) مواطناً من الضفة الغربية

رام الله / سما /

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات طالت (34) مواطناً على الأقل من الضفة الغربية، ومن ضمن المعتقلين محافظ القدس عدنان غيث، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زكريا الزبيدي.

وبين نادي الأسير أن (23) مواطناً على الأقل جرى اعتقالهم من القدس غالبيتهم من بلدة العيسوية، ومن بين المعتقلين المحافظ غيث، والمحامي مدحت ديبه.

ومن محافظة رام الله والبيرة اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال صباح اليوم عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي وهو من مخيم جنين، إضافة إلى محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث؛ كذلك جرى اعتقال لمواطن آخر وهو حمزة راسم برغوثي من بلدة دير أبو مشعل.

كما واعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين وهم: المحرر خالد خليل كميل وهو من بلدة قباطية، ومهند بني غرة، وعمار تركمان وكلاهما من مخيم جنين.

ومن محافظة الخليل اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين آخرين وهم: صبحي ابو زينة، وأيوب أيمن لافي (53 عاماً)، وعايد عبادة الشواهين (27 عاماً)، حيث تعرض للضرب المبرح خلال عملية اعتقاله.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من بلدة الزبيدات في محافظة أريحا وهما: إياد محمد زبيدات، وشقيقه مراد.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الليلة الماضية الطفل محمود شاهر بزار (13 عاماً) من بلدة بيتللو في رام الله وأفرجت عنه بعد منتصف الليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس خلال الأسبوع المنصرم وحتى اليوم أكثر من مئة مقدسي على خلفية فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة في مواجهة إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى.