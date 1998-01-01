الدوحة: نرفض أي صفقة لا تشمل "حق العودة" والقدس

القدس المحتلة / سما /

دعا وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني القوى الدولية بما فيها الولايات المتحدة إلى أن تكون "أكثر شمولًا في مقاربتها للمنطقة"، وذلك في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء.

وقال آل ثاني إن غاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبره أن "خطته للسلام بين إسرائيل وفلسطين ستكون جاهزة في غضون أسابيع"، موضحًا بأنه ردّ على كوشنر بأن "قطر غير مهتمة بالموضوع طالما أنه لا يمثل حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين الفلسطنيين، فضلاً عن تسمية مدينة القدس عاصمة فلسطين".

وأشار آل ثاني إلى أن "سياسة الاستقطاب والقمع في الشرق الأوسط ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ما لم تتخذ الدول خطوات لإصلاح وتهدئة التوترات".

ويجري كوشنر حاليًا جولة خليجية تضم 5 دول بدأها الأحد؛ من أجل بحث خطة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وتوقعت وسائل إعلام أمريكية أن يتم الكشف عن تفاصيل "الصفقة" بعد الانتخابات العامة المقررة في إسرائيل 9 أبريل/ نيسان المقبل.