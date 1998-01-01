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هل تشكل طقطقة المفاصل مشكلة صحية كبيرة؟

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تشكل طقطقة المفاصل مشكلة صحية كبيرة؟



وكالات / سما /

يلجأ البعض إلى طقطقة الرقبة أوالظهر والأصابع أيضاً، وقد يختلف البعض حول مدى خطورة الطقطقة على الجسم. فالبعض يرى أنها غير صحية للمفاصل والعظام، في حين يرى آخرون أنها لا تمثل مشكلة كبيرة. فماذا يقول الخبراء بخصوص ذلك؟

يجد البعض طقطقة المفاصل أمرا مقززا بينما يعتقد آخرون إنها رائعة. ففيما يتعمد البعض طقطقة أصابعهم، يسمع آخرون طقطقة ركبهم عندما  يجلسون القرفصاء دون أن يسعوا إلى ذلك. فماذا تعني طقطقة المفاصل على وجه الدقة؟

كارولينه فركمياستر، وهي متخصصة في تجبير العظام بالمستشفى الجامعي في إبندورف بهامبورغ، لا يمكنها شرح أسباب ذلك، حيث أكدت أنها  "لا تعرف" معنى ذلك. لكن الكثير من العلماء حاولوا جاهدين معرفة كيف يظهر هذا الصوت الغريب.

والشيء الوحيد الذي يعرفنوه بالتأكيد أن السائل يميل للتحول إلى غاز وأنه كلما كان الضغط المناخي أقل، زادت احتمالية حدوث ذلك. وهذا هو سبب غليان المياه عند مئة درجة مئوية في الارتفاعات المنخفضة وعند درجات حرارة أقل في الارتفاعات الأعلى.

وهذا ما يحدث على الأرجح بالضبط مع بعض الأشخاص، حيث يتحول  السائل في المحفظة المفصلية إلى غاز تحت الضغط ويعود بشكل مفاجئ إلى مياه عندما ينخفض الضغط. وهذه العملية تحدث صوت طقطقة.

 وتشير فركمايستر قائلة: "إنه لا توجد ببساطة دراسات كبيرة في هذا الشأن". إذن ماذا ينبغي أن نفعل؟ تقول فركمايستر إن النتائج الضعيفة للأبحاث في هذا الشأن تقودنا إلى أنها ليست مشكلة كبيرة بأي حال من الأحوال.

#طقطقة #المفاصل

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