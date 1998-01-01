اكتشاف خطر جديد لملح الطعام

وكالات / سما /

اكتشف علماء جامعة ميونيخ للتكنولوجيا أن تراكم ملح الطعام في جسم الإنسان يساعد في تطور ردود الفعل التحسسية.

ويفيد موقع "MedicalXpress" بأن الخبراء حللوا نماذج من جلد المرضى المصابين بالتهاب الجلد التأتبي Atopic Dermatitis (مرض حساسية مزمنة)، وتبين أن مستوى الصوديوم في المناطق الملتهبة أعلى من المعدل الطبيعي بثلاثين مرة.

وحدد الباحثون أن كلوريد الصوديوم "ملح الطعام" يجبر خلايا "Th2" على إنتاج كمية كبيرة من بروتينات إنترلوكين 4 (IL-4) وإنترلوكين (IL-13)، ما يؤدي إلى تطور التهابات الجلد بما فيها الالتهاب التأتبي.

وتعد خلايا "Th2" مجموعة فرعية من الخلايا التائية المساعدة "CD4+". وعندما تنشط الخلية غير المتصلة بجسم مضاد، تنشط خلايا "В" الليمفاوية وتتحول إلى "Th2" وتبدأ بإنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة والسيتوكينات التي تسبب الالتهابات. وقد اتضح أنه عند وجود تركيز عال للملح، تبدأ الخلايا التائية بالتحول إلى خلايا "Th2".