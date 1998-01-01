  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"Huawei" تطلق حواسب شخصية مميزة

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Huawei" تطلق حواسب شخصية مميزة



وكالات / سما /

استعرضت شركة "Huawei" خلال معرض "MWC-2019" مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الجديدة، من ضمنها حواسب شخصية متطورة.

ومن أبرز المعروضات حاسب "MateBook X Pro"، الذي جاء بهيكل أنيق من المعدن بسماكة 14.6 ملم، وشاشة بدقة عرض عالية جدا (3000/2000) بيكسل، وسطوع يعادل 450 شمعة/ متر مربع.

ويضمن أداء الجهاز السريع معالج "Intel Core i7 8565U" من الجيل الثامن، ومعالج رسوميات "NVidia GeForce MX250"، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت، وذاكرة تخزين 1 تيرابايت.

كما جاء هذا الجهاز بأربع مكبرات صوت، توزع الأصوات والصدى توزيعا سينمائيا، ومنفذ "USB-C Thunder Bolt 3"، وأحدث تقنيات البلوتوث، بالإضافة إلى بطارية بميزة الشحن السريع تكفيه ليعمل 15 ساعة تقريبا.

أما الحاسب الآخر "Matebook X 14" الذي استعرضته الشركة، فجاء بمعالج "Intel Core I7 8565U"، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce MX250"، ومنافذ USB 2.0 وUSB 3.0 وUSB-C، بالإضافة إلى منفذ (3.5ملم) للسماعات، ومنفذ "HDMI".

#Huawei #حواسب

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة خوفا من التصعيد

جنرال إسرائيلي يكشف ما حققه الجيش في حروب غزة السابقة

الشعبية وحماس تتوصلان لاتفاق للافراج عن معتقلي حركة فتح في غزة

شهيد من القسام بحادث عرضي شرق خانيونس جنوب القطاع

في عيد ميلادها الـ61.. تعرّف علي أهم محطات في حياة مادلين طبر

الشيخ: اسرائيل بدأت بخصم أموال الاسرى والشهداء و رفضنا استلام كل المقاصة

الحية: زيارة هنية الى مصر حققت نتائج ايجابية وسيعود قريبا الى غزة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: تحريك اسرائيلي «لتبادل الأسرى» مع حماس ولقاءات مع أسرى

كوشنر وغرينبلات بالخليج و تركيا للتسويق لـ"صفقة القرن" و حشد الدعم

السلطة طلبت من الاحتلال تجميد قرار اقتطاع اموال المقاصة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في العيسوية ويعتقل محافظ القدس

5

صور : هكذا تدرب جيش الاحتلال الاسرائيلي استعدادا للمعركة القادمة مع غزة