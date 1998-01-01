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سناب شات تطرح تصميم جديد بنهاية العام على اندرويد

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سناب شات تطرح تصميم جديد بنهاية العام على اندرويد



وكالات / سما /

منذ اواخر العام الماضي قامت شركة سناب شات بإعادة تصميم تطبيقها على منصة اندرويد، لكن هذا الامر لم يكن كافياً لاستعاده النشاط السابق الذي كانت تشهده منصة SnapChat.

ومع وصول عدد مستخدمي انظمة الاندرويد الى اعداد هائلة تفوق 2 مليار مستخدم، قررت الشركة وعلى لسان رئيسها التنفيذي السيد ايفان شبيجل اعادة ابتكار جديد للتطبيق سيطلق لعموم المستخدمين مع نهاية العام الحالي 2019 , ويضيف السيد ايفان شبيجل بان التصميم الجديد سيعيد النشاط الى تطبيق سناب وهم متأكدين من ذلك.

وكانت شركة سناب انش الشركة الام لتطبيق Snapchat قد أعلنت قبل مدة عن انخفاض في أعداد المستخدمين في الربع الثالث من عام 2018 بمقدار مليوني مستخدم.

إلا أن التطبيق الاجتماعي لا يزال يضم أكثر من 185 مليون مستخدم حول العالم، من المتوقع أن يؤدى إصدار تطبيق Android إلى تبديل الأمور حول سناب شات، ولكن لا يوجد شيء مؤكد في الوقت الحالي.

#سناب شات

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