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جوال تعلن عن خطة الرعايات الرياضية لعام 2019

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوال تعلن عن خطة الرعايات الرياضية لعام 2019



غزة / سما/

أعلنت شركة جوال أمس الاثنين عن خطة رعاياتها الرياضية في قطاع غزة لعام 2019 خلال كلمة مدير إدارة الإقليم عمر شمالي والذي أعلن عن تجديد رعاية جوال للدوريات الست التي ترعاها وهي (دوري جوال لكرة السلة, دوري جوال لكرة اليد, دوري جوال لكرة الطائرة, دوري جوال لكرة الطاولة, دوري جوال للكراتيه, دوري جوال لكرة الطائرة جلوس), كما أكد شمالي على استمرار رعاية شركته لرأس حربة الرياضة الفلسطينية المنتخب الفدائي الفلسطيني الذي كان خير ممثلٍ لفلسطين في بطولة أمم آسيا, كما أعلن عن رعاية جوال لعدد من الأندية المحلية الفلسطينية بالإضافة لرعاية عددٍ من الملاعب المعشبة والصالات الرياضية المغطاة, وأكد شمالي أن جوال تولي اهتماماً كبيراً في دعم الرياضة الفلسطينية بحجم الجماهير التي تلتف حول تلك الرياضة .

جاء ذلك خلال حفل تكريم أبطال دوري جوال لكرة السلة لموسم 2018/2019 بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للشباب واللجنة الأولمبية بالإضافة لممثلي أندية كرة السلة وممثلين عن الاتحادات الرياضية الفلسطينية, حيث وزعت جوال مكافآتٍ مالية لكافة الأندية المشاركة في الدوري والذي تصدره نادي خدمات البريج وحل في وصافته نادي خدمات المغازي, فيما سيوقع الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة اتفاقية رعاية الدوري مع جوال في الفترة المقبلة رفقة باقي الاتحادات الرياضية .

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