الخميس: الرجوب يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم

رام الله / سما /

يترأس اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الاجتماع الحادي عشر للمكتب التننفيذي للاتحاد والذي سيعقد يوم الخميس 28/2/2019 الساعة التاسعة صباحا بمقر الاتحاد بالرام .

وسيناقش المكتب في اجتماعه عديد القضايا المدرجة على جدولة أعماله والتي من أبرزها :كلمة اللواء جبريل الرجوب وتوجيهاته في المرحلة القادمة ،الكتب الواردة من الاتحادات العربية والدولية واتخاذ القرار بشأنها ،البطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد ،اضافة الى سماع ومناقشة التقارير التي سيقدمها الاعضاء حول المهام التي كلفوا بها ، الاستحقاقات القادمة للمنتخبات الوطنية، خاصة في ضوء استضافة فلسطين للعديد من التصفيات الدولية ،والانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية ،وغيرها من القضايا الهامة .

جدير بالذكر ان هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع العاشر الذي عقده المكتب بتاريخ 11/12/2018 .