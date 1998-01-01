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فيديو.. وادي يواصل إبداعه مع المصري البورسعيدي

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. وادي يواصل إبداعه مع المصري البورسعيدي



القاهرة / وكالات

واصل الدولي الفلسطيني محمود وادي مسلسل إبداعه مع المصري البورسعيدي, بعدما قاده للفوز على إنبي (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري المصري.

وسجل وادي هدف المصري الأول (13), بينما أحرز زميلاه أوستين أموتو وإسلام عيسى الهدفين الآخرين (74 و84) تواليا, في حين دوّن هدف إنبي الوحيد عماد فتحي (47).

وأكمل إنبي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمرو أسامة (82).

ويعدّ هدف النجم الفلسطيني, رقم 500 في الدوري المصري هذا الموسم, ليدخل تاريخ البطولة من أوسع أبوابها.

ورفع الفائز رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع, وبقي رصيد الخاسر 21 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

#محمود وادي

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