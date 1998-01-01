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شباب رفح لن يبرم صفقات جديدة الصيف المقبل

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح لن يبرم صفقات جديدة الصيف المقبل



غزة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن إدارة نادي شباب رفح لا تفكر في إبرام صفقات جديدة للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن إدارة "الزعيم" ستعمل على الاستفادة من رصيدها المتوفر فيما يتعلق باللاعبين الشباب والناشئين, خاصة مع اشتداد تأثير الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها أندية غزة على حد سواء.

ولم يظهر فريق شباب رفح بالمستوى المتوقع منه هذا الموسم, كونه يتواجد سادسا في جدول ترتيب الممتازة حاليا برصيد 28 نقطة.

يشار إلى أن شباب رفح يملك مجموعة أسماء مميزة من اللاعبين الناشئين, الذين ينتظرون الفرصة لتمثيل "الزعيم" في الموسم المقبل.

#شباب رفح #صفقات

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