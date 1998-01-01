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واندا نارا : لا أحد يزعزع علاقتي مع إيكاردي

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واندا نارا : لا أحد يزعزع علاقتي مع إيكاردي



وكالات / سما /

نفت واندا نارا ، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ، وجود مشاكل بينهما وبين ناديه إنتر ميلان ، في ظل الشائعات التي تتحدث عن ذلك.

واتهمت واندا نارا أيضاً بتعسير مهمة تجديد عقد زوجها مع إنتر ميلان ، إلا أنها أكدت عدم وجود شيء يخلخل العلاقة بينهما.

وصرحت واندا ، قائلة “ماورو يمتلك عامين في عقده مع الإتر ، ونحن سعيدان هنا ، ننتظر كيف سنمضي في المستقبل ، بالتأكيد سنحل الأمور بأفضل طريقة بالنسبة له وللنادي ، ميلانو بيتي الثاني وكل أطفالي إيطاليون ، هنالك حديث كثير عن رحيلنا ، لكن الصحافة هي التي تضغط”.

وأضافت “لا يوجد أزمة بيني وبينه ، القصص التي ظهرت مؤخراً خيالية ولا علاقة لها بالحياة الحقيقية ، نحن سعداء معاً”.

يذكر أن شقيقة إيكاردي قد اتهمت زوجته بتخريب علاقته مع الأخرين ، لكنه رد عليها بشكلٍ قوي أيضاً ، ونفى كل شيء.

#واندا نارا

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