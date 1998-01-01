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دي ماريا ينفجر تهديفياً قبل مواجهة مانشستر يونايتد

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي ماريا ينفجر تهديفياً قبل مواجهة مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

يواصل اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا التألق على صعيد التسجيل وصناعة الأهداف ، خلال المباراة التي تجمع فريقه باريس سان جيرمان مع ديجون ، ضمن دور ربع نهائي كأس فرنسا.

وسجل أنخيل دي ماريا هدفي باريس سان جيرمان في الشوط الأول من اللقاء ، ليتقدم الفريق بهدفين دون مقابل.

وبالهدفين ، يكون دي ماريا قد ساهم بعشرة أهداف في أخر تسع مباريات مع سان جيرمان ، بتسجيله ستة أهداف ، وصناعة هدفين ، بعد أن ساهم بهدفين من صناعتين في المباريات الإحدى عشر التي سبقت المباريات التسع الماضية.

ويأتي تألق دي ماريا قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في السادس من الشهر القادم.

#دي ماريا

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