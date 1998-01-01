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ليبرون جيمس يحقق إنجازا تاريخيا بدوري السلة الأمريكي

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرون جيمس يحقق إنجازا تاريخيا بدوري السلة الأمريكي



وكالات / سما /

حقق ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، إنجازا تاريخيا في الدوري الأمريكي لكرة السلة، بعدما أصبح ضمن أفضل 10 لاعبين من حيث التمريرات الحاسمة خلال الفوز على ممفيس غريزليز (110-105).

ويحتل جيمس بالفعل المركز الخامس في قائمة أفضل المسجلين على مر العصور، وأصبح اللاعب الوحيد الذي يتكرر اسمه في القائمتين, بعدما تخطى رقم أندريه ميلر عندما قدم التمريرة الحاسمة الأولى من 10 حققها في المباراة.

وسجل "الملك" 24 نقطة, واستحوذ على 12 كرة مرتدة, ليحقق الثلاثية المزدوجة رقم 79 في مسيرته، محتلا المركز الخامس في قائمة الأفضل على مر العصور.

ويتفوق على جيمس في قائمة التمريرات الحاسمة كل من جون ستوكتون (15806), وجيسون كيد (12091), وستيف ناش (10335), ومارك جاكسون (10334), وماجيك جونسون (10141), وأوسكار روبرتسون (9887), وإيسياه توماس (9061), وكريس بول (9014), وغاري بايتون (8966).

ويسبق 4 لاعبين جيمس في قائمة الأفضل في تحقيق الثلاثية المزدوجة هم أوسكار روبرتسون (181), وماجيك جونسون (138), راسل وستبروك (128), وجيسون كيد (107).

ويأتي على رأس قائمة المسجلين التاريخيين كريم عبد الجبار (38387), وكارل مالون (36928), وكوبي برايانت (33643), ومايكل جوردان (32292), وجيمس (32162).

#ليبرون جيمس

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