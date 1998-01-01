رسمياً .. برندان رودجرز يتولى تدريب ليستر سيتي

وكالات / سما /

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي رسمياً عن تعيين المدرب الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز مدرباً جديداً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للفرنسي المقال كلود بويل.

ونشر نادي ليستر سيتي الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أكد فيه توصله لاتفاق مع سيلتيك الإسكتلندي للتعاقد مع مدربه الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز.

وكان ليستر سيتي قد أقال المدرب الفرنسي كلود بويل من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج التي كانت آخرها، الهزيمة من كريستال بالاس بنتيجة 4-1 على ملعب كينج باور يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.

يذكر أن المدرب الأيرلندي الشمالي برندان رودجرز يمتلك سنوات خبرة عديدة في الدوري الإنجليزي، حيث سبق له وأن درب سوانزي سيتي وليفربول.