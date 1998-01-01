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إيسكو ضمن ضحايا قائمة سولاري لموقعة الكلاسيكو

الأربعاء 27 فبراير 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيسكو ضمن ضحايا قائمة سولاري لموقعة الكلاسيكو



وكالات / سما /

تتأزم وضعية إيسكو ألاركون مع نادي ريال مدريد، يوماً بعد يوم، فبعدما كان اللاعب الإسباني يجد نفسه جالساً على مقاعد البدلاء، بات الآن مضطراً لمتابعة المباريات من المدرجات.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن إيسكو لن يدخل قائمة الكلاسيكو، حيث قرر سانتياجو سولاري استبعاده إلى جانب ثلاث ضحايا آخرين، وهم؛ إبراهيم دياز، خيسوس فاييخو وماريانو دياز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن سولاري أرسل القائمة إلى لاعبيه، وتم استبعاد إيسكو، وقد اختار المدرب الأرجنتيني 19 لاعباً، لذلك يجب عليه أن يتخلص من لاعب آخر قبل اللقاء لكي يصبحوا 18 لاعباً.

وحصل إيسكو على التصريح الطبي هذا الأسبوع بعد إصابته في الظهر، والتي تركته خارج القائمة المستدعاة في آخر أربع مباريات للفريق الملكي، لكن غياب إيقاع المنافسة جعل قرار استبعاده من الكلاسيكو سهلاً على سولاري.

وسيجتمع ريال مدريد صباح اليوم الأربعاء في سانتياجو برنابيو، حيث سيتوجه اللاعبون إلى فالديبيباس للتركيز، ثم سيأكلون ويقضون فترة ما بعد الظهر سوياً قبل مواجهة برشلونة في إياب الدور قبل النهائي.

#إيسكو #سولاري #كلاسيكو

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