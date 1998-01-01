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عشرات المفقودين في انهيار منجم ذهب في إندونيسيا

الأربعاء 27 فبراير 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المفقودين في انهيار منجم ذهب في إندونيسيا



وكالات

قتل شخص وطُمر عشرات في انهيار منجم ذهب غير مرخص في إندونيسيا، وفقا للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الأربعاء.

وهرعت فرق الإنقاذ في جزيرة سولاويسي للبحث عن ناجين بين الأنقاض بعد أن تسبب انهيار المنجم في انزلاق أتربة مساء الثلاثاء، بحسب الوكالة.

وعثر على جثة شخص فيما أصيب 15 آخرون بجروح في منطقة بولانغ مونغوندو في سولاويسي الشمالية، وفقا لبيان.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو "عندما كان عشرات الأشخاص يعملون في المنجم بحثا عن الذهب في هذا الموقع، انهارت فجأة تدعيمات بسبب حالة الارض غير المستقرة". وأضاف "يعتقد أن ما يصل إلى 60 شخصا طُمروا تحت الانهيار".

وقال المسؤولون صباح الأربعاء إن الضحايا لا زالوا يستجيبون لنداءات المسعفين لكن من غير الواضح عدد الذين لا زالوا على قيد الحياة. وتعرقل حالة الأرض عمليات إجلاء الضحايا بسبب أعداد الفتحات التي حفرها العمال.

وقال المسؤول في وكالة إغاثة محلية عبد المعين باوتونغان "ليس بوسعنا استخدام آليات ثقيلة لإن الموقع شديد الانحدار ... يمكن أن يعرض الضحايا للخطر".

وفي إندونيسيا العديد من مناجم الذهب غير المرخصة لا تطبق معايير السلامة. في 2016 قضى 11 من عمال المناجم بعد أن اجتاح انهيار وحلي منجم ذهب غير قانوني في ولاية جامبي. وقتل 12 شخصا في تشرين الأول/اكتوبر 2015 عندما انهارت فتحة في منجم قديم في جزيرة جاوا دخلوه بحثا عن الذهب.

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