هيئة الأسرى: الاحتلال يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق المقدسيين منذ أيام

رام الله / سما /

ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الأربعاء، بحملة الاعتقالات المجنونة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين منذ عدة أيام، والتي طالت عشرات الشبان والأطفال وموظفين في وزارة الأوقاف وكذلك اعتقال المحافظ عدنان غيث.

وقال ابو بكر، "ان الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس بشرا وحجرا، ويشن هجمة مسعورة تجاه أهالي المدينة المقدسة، مشددا على ان اعتقال غيث يندرج في إطار استهداف الشخصيات الوطنية والسياسية لكسر المقاومة الشعبية في كافة مناطق الصمود والتحدي.



ولفتت الهيئة، الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر الأربعاء، 22 مواطنا من مدينة القدس المحتلة، بينهم محافظ القدس عدنان غيث، والمحامي المختص بقضايا القدس مدحت ديبه.

وأفاد محامي الهيئة محمد محمود، بأن قوات الاحتلال وعناصر من مخابراتها اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز شرطة "المسكوبية".

كما اعتقلت من العيسوية 20 مواطنا، عرف منهم كل من: منتصر جابر، ومنصور محمود، ومؤيد بدر،وعيسى أبو ريالة، وعادل محمود، وحسن بلال محمود، وخليل ناصر، ومحمد حسين درباس والد الأسير حسين المحكوم 25 عاما، وآدم كايد محمود، وشادي محمد عطية، ومحمد علاء محمود، وعلي محمد ناصر أبو ريالة.