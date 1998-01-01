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الشؤون الثقافية في بلدية غزة ودار خطى يقيمان حفلاً لتوقيع رواية أدبية

الأربعاء 27 فبراير 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت الإدارة للشؤون الثقافية والمراكز في بلدية غزة ودار خطى للنشر حفلاً لتوقيع رواية " صهيل مدينة" للكاتب مصطفى النبيه ضمن جهود دعم ورعاية الأعمال الأدبية والفنية في المدينة .

وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة مكتبة ديانا تماري صباغ في مركز رشاد الشوا الثقافي؛ مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية م . عماد صيام، والكاتبين محمد نصار، و د . سهام أبو العمرين، ولفيف من المثقفين والأدباء والمهتمين .

وأكد م. صيام أن بلدية غزة تولي أهمية لرعاية الأعمال الثقافية والأدبية وهي تفتح مراكزها الثقافية للمبدعين والموهوبين لعرض أعمالهم وإبراز أنشطتهم أمام المجتمع والمساهمة في نشر الوعي لدى فئات المجتمع .

بدوره عرض الكاتب النبيه خلال الحفل مقتطفات من روايته والمفردات اللغوية التي استخدمها في كتابة الرواية للوصول إلى عقل ووجدان القارئ .

وأشاد الحضور خلال مداخلات بجهود الكاتب وطريقة عرضه اللغوية والفنية وموضوع الرواية ومحاكاتها للواقع الذي نعيشه ومعاناة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لاسيما في قطاع غزة بسبب ظل الحصار .

#بلدية غزة

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