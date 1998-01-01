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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويعتدي على أحدهم بالضرب في الخليل

الأربعاء 27 فبراير 2019 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين صبحي أبو زينة من مدينة الخليل، وأيوب أيمن لافي (53عاما) من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما داهمت تلك القوات مسافر يطا جنوبا ، واعتقلت الشاب عايد عبادة الشواهين (27عاما) عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي اذنا وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

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