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المتطرف غليك يقود اقتحاما جديدا إلى المسجد الاقصى

الأربعاء 27 فبراير 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف غليك يقود اقتحاما جديدا إلى المسجد الاقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الاربعاء، المسجد الاقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين.

واقتحم  المتطرف غليك الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، وتجول ومن معه في المسجد وصوّر منطقة باب الرحمة.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والاعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن "غليك" برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وقاموا بجولة في ساحات الأقصى.

ولفت الدبس أن وزير الزراعة اقتحم الاقصى "أوري ارئيل" اقتحم الاقصى يوم أمس خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

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