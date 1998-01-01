الطقس: منخفض جوي وأمطار غزيرة

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة وماطراً على مختلف المناطق على فترات وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ويكون البحر مائجا.

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وباردة إلى شديدة البرودة وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.