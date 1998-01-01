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رأفت ينفي تصريحات نسبت له حول قرصنة إسرائيل عائدات الضرائب

الثلاثاء 26 فبراير 2019 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت ينفي تصريحات نسبت له حول قرصنة إسرائيل عائدات الضرائب



رام الله / سما /

نفى صالح رافت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ، مساء اليوم الثلاثاء، ما نقلته بعض وسائل الإعلام على لسانه من تصريحات حول قرصنة إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية.

وقال رأفت في بيان صحفي: إن "هذه التصريحات عارية عن الصحة، وإنه لم يُدلِ بها لأية وسيلة صحفية"، مشددا على انها محاولة تشويه مغرضة وفاشلة تهدف الى زعزعة الشارع الفلسطيني وضرب الحركة الوطنية.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  وسائل الاعلام إلى اعتماد أخباره الرسمية المنشورة على موقعه الالكتروني الرسمي www.msad.ps حفاظا على المصداقية والمهنية.

#صالح رافت #منظمة التحرير #القرصنة الاسرائيلية #ضرائب السلطة

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