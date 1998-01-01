المالكي يطلع نظيره السلوفاكي على آخر المستجدات

جنيف /سما/

أطلع رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاك، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الانسان في دورته الـ40 في جنيف، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.

وطلب المالكي، من نظيره السلوفاكي دعم قرارات فلسطين تحت البند السابع لمجلس حقوق الانسان باعتبارهم عضو في التشكيلة الحالية لمجلس حقوق الانسان.

من جهته، أكد لاجاك، استمرار سلوفاكيا بتقديم الدعم والمنح بما فيها المنح الدراسية، مشيرا إلى ان وفدا من بلاده سيحضر الى فلسطين قريبا من أجل نقاش القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددا على أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة قريبا بما فيها دول الفيشغراد في فلسطين.

وجرى اللقاء بحضور سفير دولة فلسطين لدى منظمات الامم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان في جنيف ابراهيم خريشي، ونائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف عمر عوض الله، وسكرتير أول ديما عصفور، ودعاء نوفل من بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة في جنيف.