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بالصور.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرق غزة والاحتلال يطلق النار

الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. بدء فعاليات الارباك الليلي شرق غزة والاحتلال يطلق النار



غزة / سما /

بدأ الشبان بالتوافد، مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات وحدة الارباك الليلي بمخيم العودة ملكة شرق مدينة غزة.

كما اشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية بمخيم العودة شرق غزة.

واطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز، صوب المشاركين بفعاليات الارباك الليلي بمخيم العودة ملكة شرق مدينة غزة.

و أصيب شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي بمخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، اصابة شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهما في فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة غزة.

واستانفت وحدة الارباك الليلي نشاطها و فعالياتها منذ اسبوعين بعد توفقها لمدة 3 اشهر.

يتبع.....

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