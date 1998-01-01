الشعبية وحماس تتوصلان لاتفاق للافراج عن معتقلي حركة فتح في غزة

غزة / سما /

اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، على انها توصلت لاتفاق مع مسؤول حركة حماس في قطاع غزة وذلك للإفراج عن معتقلي حركة فتح في القطاع.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان مقتضب: بجهود حثيثة وبتواصل بين قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ممثلة بالقيادي جميل مزهر مع مسؤول حمايس في قطاع غزة أبو إبراهيم السنوار مسؤول حماس في قطاع غزة، تم الإفراج عن كافة معتقلي حركة فتح في غزة.

وأَضافت: "في هذا السياق تعاهد الجبهة جماهير شعبنا بأنها ستظل صمام الأمان للوحدة الوطنية الفلسطينية، وستظل الحريصة على خلق مساحات واسعة من الحرية والديمقراطية، من خلال دورها النضالي في الساحة الفلسطينية لصون الحريات والحد من ظاهرة الاعتقال على خلفية الرأي والمعتقد السياسي، إيمانا وإلتزاما بنهجها ورؤيتها المبنبة على أساس الشراكة الوطنية التي طالما دعت لها ومارستها مع كل مكونات شعبنا".

وختمت الجبهة : "ستظل الجبهة الأمينة على وصايا الشهداء وتضحيات الأسرى والجرحى".

يذكر ان حركة فتح قالت إن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتقلت العشرات من كوادر الحركة وذلك من خلال استدعائهم واحتجازهم بمقرات الأمن بالقطاع على خلفية المظاهرات التي خرجت تأييد للرئيس محمود عباس.