الطيرواي يوجه رسائل شديدة اللهجة لحركة حماس بغزة وهذا ابرزها..

رام الله / سما /

وجه توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، تحذيرا شديد اللهجة لحركة حماس في معرض رده على التحشيد الإعلامي الذي تقوم به ضد منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس وحركة فتح، والشعارات المتساوقة مع المخطط الأميركي والإسرائيلي الهادف لشطب الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، كمقدمة لشطب القضية برمتها.

وقال الطيراوي في تصريح له، إن الذي يجب أن يرحل هو من استحوذ بالقوة المسلحة على قطاع غزة، وشق الصف الوطني، وعرض وحدة الوطن والجغرافيا الوطنية للتقسيم، وحول السلاح إلى وجه أمه وأبيه وحاضنته السياسية، وليس من يواجه التقسيم ومحاولات الشطب لقضيتنا الفلسطينية وصفقة القرن، ويقول لا لأميركا وإسرائيل، ولا يساوم ويحمل القدس العاصمة في حدقة العين إلى الكون.

وأضاف إن حركة حماس تعمل بوجهين، تحمل شعار المقاومة وتتساوق في أجنداتها مع مخططات الاحتلال وراعيته أميركا وبعض الدول الراعية لها في الاقليم، وهو الأمر الذي يكشف انفصام القول والفعل لديها.

ودعا الطيراوي شعبنا الفلسطيني في فلسطين والشتات، إلى الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والرئيس محمود عباس ، للحفاظ على وحدانية تمثيل شعبنا، والتي كرست اسم فلسطين في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة.

وحذر حماس من مغبة الاستمرار في نهج البلطجة الذي تمارسه سلطة الأمر الواقع في القطاع، ضد أبناء حركة "فتح" التي تطالهم بالاعتقال والملاحقة بالمئات دون رادع، الأمر الذي يؤكد شبهة الهدف وفئوية الفكر لدى الحركة التي تخدم عن قصد او غير قصد مخططات الاحتلال.