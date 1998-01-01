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شامية يبحث مع ممثل جنوب افريقيا الأوضاع في فلسطين

الثلاثاء 26 فبراير 2019 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شامية يبحث مع ممثل جنوب افريقيا الأوضاع في فلسطين



رام الله / سما /

بحث مازن شامية مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع ممثل جمهورية جنوب افريقيا لدى دولة فلسطين السفير أشرف سليمان، الأوضاع في دولة فلسطين، وهنأه على عضويتها في مجلس الأمن كعضو غير دائم.

وأكد شامية ثبات الموقف الفلسطيني، المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشيداً بموقف جمهورية جنوب افريقيا الداعم لشعبنا ولحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

واستعرض التطورات الحاصلة في ملف المصالحة الوطنية، مؤكداً حرص القيادة على إتمامها وضرورة التئام هذا الجرح النازف، والذي يؤلم كافة الفلسطينيين وأشقاءهم وأصدقاءهم، ليتسنى لنا معالجة آثار الانقسام والحصار وإعادة البناء والإعمار، وحل مشاكل وأزمات قطاع غزة، والتركيز على الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وإزالة الاحتلال والاستيطان.

وأشاد شامية بالدور الهام الذي تلعبه جمهورية جنوب افريقيا على المستوى الإقليمي والدولي، والدور الذي تقوم به لدعم شعبنا في كافة المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في القارة الافريقية.

واتفق الطرفان على التنسيق بخصوص التحرك السياسي والدبلوماسي في القارة الإفريقية وفي المنظمات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة عقد مشاورات سياسية هذا العام، لبحث وتطوير آلية التعاون فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والتشاور السياسي، وضرورة تكثيف الزيارات على كافة المستويات.

بدوره، أكد سليمان موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهنأ دولة فلسطين بترؤسها مجموعة الـ 77 والصين.

#مازن شامية #فلسطين

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