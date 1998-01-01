"الشعبية": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا

دمشق /سما/

أكد أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

جاء ذلك خلال لقائه مع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير السفير أنور عبد الهادي، اليوم في العاصمة السورية دمشق.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والظروف التي تعيشها القضية الفلسطينية، وإجراءات حكومة الاحتلال التعسفية التي تأتي بضوء أخضر من الإدارة الأميركية، والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية في محاولة لتركيع شعبنا، من خلال الضغط عليه مالياً وسياسياً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والقبول بما تسمى "صفقة القرن".

وأكد الجانبان رفض مؤتمر وارسو لأن هدفه حرف البوصلة وتبديل الأولويات، ورفض التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، طالما لم ينل شعبنا حقوقه المشروعة.