الزراعة بغزة: الجراد لم يصل القطاع ولا يوجد تهديد ونتواصل مع الفاو

غزة / سما /

نفت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلااثاء، وصول اسراب الجراد الى القطاع، مؤكدة ان ما ظهر في منطقة خزاعة هي حشرات جراد داخلية وليست خارجية.

وقال وائل ثابت مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة ، ان المعلومات التي وصلتهم من منظمة الاغذية العالمية ان الجراد لا زال في منطقة البحر الميت وتبوك وحلايب.

وأضاف: ان الوزارة تتواصل مع منظمة الفاو واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومع وزارة الزراعة في مصر والضفة الغربية، مؤكدا انه لا يوجد اي تهديد في الوقت الحالي للجراد في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.