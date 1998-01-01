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إصابة عشرات العمال بالاختناق على حاجز 300 في بيت لحم

الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عشرات العمال بالاختناق على حاجز 300 في بيت لحم



بيت لحم / سما /

اصيب عشرات العمال بحالات اغماء وغثيان وقسم اخر منهم برضوض جراء قيام قوات الاحتلال الاسرائيلية المتواجدة على معبر بيت لحم الشمالي الذي يفصل بيت لحم عن مدينة القدس باطلاق الغاز المسيل وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال عدد من شهود العيان ان جنود الاحتلال طبقوا اجراءات مشددة في وجه العمال المتوجهين الى اماكن عملهم في مدينة القدس مما ادى الى تكدس الاف العمال في ممرات المعبر الضيقة الذين احتجوا بصيحاتهم ازاء هذه الممارسات الخطيرة وقد رد الجنود باطلاق قنابل الغاز على جمع العمال بهدف قمعهم ومن ثم عملت على اغلاق الحاجز بالكامل امام العمال ومنعهم من التوجه الى اماكن عملهم.

ووصف العمال ان المعبر اصبح جحيما لا يطاق جراء اجراءات جيش الاحتلال التي تصاعدت في الايام الاخير بشكل واضح مما ينذر بوقوع مزيد من الاحداث الخطيرة اذا ما استمرت هذه الاجراءات.

وكانت مدينة بيت لحم والعديد من مواقعها المختلفة قد شهدت في ساعات فجر اليوم مزيدا من عمليات التوغل الى داخلها ، ففي بلدة الخضر الى جنوب بيت لحم اقتحمت قوة عسكرية اسرائيلية البلدة فيما تواجدت قوة اخرى في محيط بوابة الخضر التاريخية واخرى في محيط البلدة القديمة وداهم الجنود عددا من المنازل وفتشوها واعتقلوا الشابين محمد جعفر دعدوع واكرم محمد دعدوع.

#الاحتلال #حاجز 300 #اصابات

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