هآرتس: قرار بتقصير مدة الحصول على الجنسية الاسرائيلية لسكان شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

ذكر وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية قررت تقصير مدة فترة الانتظار للحصول على الجنسية لسكان شررقي القدس.

وقال موقع صحيفة هآرتس العبرية ، إنه سيتم تقصير المدة إلى عام واحد فقط بدلا من ستة أعوام، وذلك بضغط من المحكمة العليا، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق موقع على الانترنت لتقديم الطلبات.

و أضافت الصحيفة: وفقا للعديد من التقديرات، فإنه في حال تم تنفيذ قرار تقصير المدة، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة حادة في عدد الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن حوالي 95٪ من سكان القدس الشرقية ليسوا من مواطني إسرائيل، رغم أنهم يعيشون في الأراضي التي تم ضمتها إسرائيل إليها، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية منحهم الإقامة الدائمة فقط، ويحق لهم العمل والحصول على إعانات اجتماعية في إسرائيل، لكن لا يحق لهم التصويت في الكنيست.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاع في السنوات الأخيرة بطلبات الجنسية، حيث يصل المتوسط سنويا إلى 1000 طلب، لكن الصعوبات التي وضعتها سلطة السكان أخرت لما يزيد عن 3 سنوات فتح كل طلب، فيما تم رفض العديد من الطلبات لأسباب مختلفة.

وتابع: تخطط سلطة السكان فتح فرع جديد عند نقطة تفتيش قلنديا، و8 محطات خدمة جديدة في المكتب الجديد، والسماح لسكان شرقي القدس بالتوجه لمكاتب غربي القدس.

وأوضح موقع الصحيفة العبرية، أنه وفقا للالتزام الذي قدمته سلطة السكان أمام المحكمة، فإنه خلال الأشهر المقبلة سيتم فحص جميع الطلبات المقدمة في عام أعوام 2016 و2017 و2018.