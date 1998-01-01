  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ورشة عمل توصي بفضح سياسة الاحتلال في انتهاكه للمواثيق الدولية

الثلاثاء 26 فبراير 2019 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ورشة عمل توصي بفضح سياسة الاحتلال في انتهاكه للمواثيق الدولية



جنين / سما /

أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسة RESCAY في مدينة جنين، بفضح سياسة الاحتلال وتعريتها دوليا، والتوجه لكافة المحافل الدولية، لوضع حد لجرائم وانتهاكات الاحتلال.

وأكد المشاركون في ورشة العمل التي أقيمت في جمعية بيت المسنين الخيرية، على ضرورة إرغام إسرائيل الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية حول مناهضة العنف والتعذيب واحترام حقوق الانسان، لافتين إلى أن شعبنا هو الأكثر تعرضا للصدمات النفسية وللتعذيب جراء سياسة الاحتلال الذي يمارسها خاصة داخل السجون.

ودعا المتحدثون إلى تكاتف الجهود ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية من أجل الحد من ظهارة التعذيب المجتمعي بكافة أشكاله وأنواعه، والعمل على تعرية الاحتلال دوليا، وفضحه خاصة حول الانتهاكات التي يمارسها بحق أبناء شعبنا وخاصة الأسرى.

واستعرض رئيس الهيئة المستقلة محمد كمجي، ظروف الاعتقال والتحقيق، وأساليب التعذيب بشقيه النفسي والجسدي كالشبح والضرب والحرمان من المأكل والملبس والعلاج، إضافة إلى الحرمان من الزيارات من قبل الاحتلال، وسياسة العزل التي تنتهكها سلطات الاحتلال والمنافية لكافة المواثيق الدولية والأعراف منذ اعتقال الأسير وحتى محاكمته والمنافي لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

#تعذيب #الاحتلال الاسرائيلي #جنين

الأكثر قراءة اليوم

محافظ غزة يوضح حول ما تناقله الصحفيين بشأن رواتب المواظفين

كوشنر: نود أن نرى غزة والضفة موحدين ويكشف ملامح "صفقة القرن"

مزهر: غزة لن ترفع الراية البيضاء ووجه عدة رسائل للرئيس وهذا فحواها..

منخفض قوي وأمطار غزيرة من الليلة حتى الجمعة القادمة

صور.. اصابات خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق رفح

مقاتلة مصرية تظهر مثل الشبح لأول مرة في شمال سيناء (صورة)

كوشنر يبدأ لقاءاته مع هؤلاء الزعماء العرب استعدادًا لنشر "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

اسرائيل

يديعوت: استمرار الوضع القائم في قطاع غزة يجلب مخاطر كبيرة وخطر قادم تخشاه "اسرائيل"

نتنياهو

نتنياهو يبحث عن آلية لتحويل الأموال لغزة خوفا من التصعيد

مجلس الوزراء يدعو كافة أبناء شعبنا إلى الاصطفاف خلف الرئيس ويدين موقف حماس

جنرال إسرائيلي يكشف ما حققه الجيش في حروب غزة السابقة

هآرتس : تحذيرات من الانفجار في المناطق الفلسطينية