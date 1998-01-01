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الحية: زيارة هنية الى مصر حققت نتائج ايجابية وسيعود قريبا الى غزة

الثلاثاء 26 فبراير 2019 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: زيارة هنية الى مصر حققت نتائج ايجابية وسيعود قريبا الى غزة



غزة / سما /

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن زيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة والوفد المرافق له، حققت العديد من النتائج الإيجابية.

وأكد الحية في حديث متلفز، أن زيارة هنية حققت العديد من النتائج المرجوة، مبيناً أن الزيارة شارفت على الانتهاء وسيعود الوفد قريبا إلى غزة.

ولفت إلى أن قيادة الحركة راضية عن الزيارة لدولة مصر، متأملاً أن ينجح المصريين في جولة جديدة يلتزم فيها الاحتلال بالتهدئة وإنهاء الحصار.

وأوضح ان الحركة تعسى أن تكون مصر دائماً مطمئنة، كي تأخد دورها الطبيعي في القضايا المتعددة على رأسها القضية الفلسطينية، موجهاً تقديره واحترامه لأمن مصر.

واوضح القيادي في حماس، أن مصر تتفهم موقف حركته من ضرورة تحقيق المصالحة، منوها  إلى موقف مصر الرافض للحصار على قطاع غزة.

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس،  الى أن علاقة  حركته مع مصر، متقدمة وراسخة واستراتيجية في أبعادها المختلفة، مشدداً على اعتزاز حركته بهذه العلاقة "التي تزداد وتتطور يوما بعد يوم".

#خليل الحية #حماس #هنية #مصر #غزة

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