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يديعوت: استمرار الوضع القائم في قطاع غزة يجلب مخاطر كبيرة وخطر قادم تخشاه "اسرائيل"

الثلاثاء 26 فبراير 2019 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: استمرار الوضع القائم في قطاع غزة يجلب مخاطر كبيرة وخطر قادم تخشاه "اسرائيل"



غزة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة قد يؤثر مباشرة على "إسرائيل"، حيث ستنتشر الأمراض والتلوث والأوبئة.

وأشارت الصحيفة في تقرير بحثي نشرته، إلى أن المستوطنين في "غلاف غزة" سيكونون أول من يتأثر في حال انهار الوضع الصحي في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة،  ان توقف شبكات الصرف الصحي والمياه في قطاع غزة عن العمل سيؤدي إلى انهيار كبير في الوضع الصحي داخل القطاع، وسيؤدي ذلك إلى انتشار الأمراض المعدية بشكل كبير.

وتطرق البحث الاسرائيلي المنشور على الصحيفة العبرية، الى  أن الخلل في شبكات الصرف الصحي داخل القطاع خلال الأعوام الماضية أدت إلى خلل في عمل محطة تحلية المياه داخل مستوطنة "أشكول"، وكذلك أدت إلى تلوث مياه شاطئ "زيكيم".

 وذكرت الصحيفة العبرية في تقريرها البحثي، أن التلوث في منطقة وادي "شكماه" قرب قطاع غزة ستؤدي إلى انتشار مرض حمى النيل الغربي، حيث ينتقل المرض للإنسان عبر الحشرات، وأكد البحث أن استمرار الوضع القائم في قطاع غزة يجلب مخاطر كبيرة.

#يديعوت #اسرائيل #الوضع الصحي #قطاع غزة #حدود غزة #مستوطنات غلاف غزة

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