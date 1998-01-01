في عيد ميلادها الـ61.. تعرّف علي أهم محطات في حياة مادلين طبر

القدس المحتلة/سما/

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة مادلين طبر الـ61، حيث ولدت يوم الأربعاء 26 فبراير من عام 1958، بمدينة بيروت، تخرجت النجمة المتألقة مادلين طبر في كلية الإعلام في عام 1982، ثم عملت بمجال الصحافة، حيث إنها برزت من خلاله، ثم بدأت شهرتها من خلال برنامج ستوديو الفن، حيث لمع صيتها كمذيعة فى برنامج ستوديو الفن.

بدأت الفنانة اللامعة مادلين طبر مسيرتها الفنية في دبلجة مسلسلات الرسوم المتحركة، ثم دخلت عالم السينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها: “كاليميرو”، “باباي الابن”، “الرحالة الصغير”، “الانفجار”، “عودة البطل”، “أسمع يا حسام”، “مع الأطباء العرب”، “الشناكل”، “الطريق إلى إيلات”، “الفرسان”، “وجه القمر”، “زيزينيا”، “أصحاب المقام الرفيع″، “محمود المصري”، “أرض الرجال”، “سوق الخضار”، “حنان و حنين”، “محترم بحسب موقع اخبارك نت

إلا ربع″، “ريش نعام”، “برتيتا”، “شارع الهرم”، “طيري يا طيارة”، “ركلام”، “النار و الطين”، “مسلسليكو”، “فيفا أطاطا”، “الإكسلانس″، “ألف ليلة وليلة”، “حق ميت”، “شطرنج”، “أوراق التوت”، “السلطان و الشاه”، “الضاهر”، و الذي لم يتم عرضه حتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم طرحه ضمن ماراثون رمضان المقبل.

تزوجت النجمة البارعة مادلين طبر في بداية حياتها من المصور أندريه الخوري، الذي يكبرها بـ15 عامًا، إلا أنها كانت تحبه وتعتمد عليه في الكثير من الأمور، إلا أنها فوجئت بخيانته لها، حيث إن زميلة لها من الوسط الفني نبهتها إلى أن هناك علاقة تجمع زوجها بفنانة