رونالدو يحسم موقفه من العودة إلى مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقفكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس من العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الشائعات التي أكدت بأن كريستيانو رونالدو ليس سعيداً مع فريق السيدة العجوز ، خصوصاً بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد وإمكانية الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

وأشارت هذه التقارير أن هزيمة يوفنتوس في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو ​​مدريد قد وضع شكوكاً حول استمرار رونالدو الذي وصل من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو.

وحصلت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية على تصريح يبدد به المهاجم البرتغالي عودته إلى صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى ، حيث نفى شخصياً كل هذه الشائعات كما أخبر أحد أصدقائه وقال : “أنا سعيد هنا”.

ويستمتع كريستيانو رونالدو بوقته في مدينة تورينو رفقة أسرته ، فيما تفيد هذه المعلومات أن علاقته قوية مع لاعبي يوفنتوس ، وأن هناك رغبة شديدة في قلب النتيجة ضد أتلتيكو مدريد والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.