التربية تقر العودة الاختيارية للطلبة والمعلمين إلى مدارسهم خلال العطلة

رام الله / سما /

أقرت لجنة التربية والتعليم العالي في وزارة التربية خطة تتيح المجال للطلبة والمعلمين وبشكل اختياري العودة لمدارسهم خلال العطلة الصيفية للمشاركة في نشاطات تنظمها المدارس.

وأوضحت التربية أن هذه الخطة تتضمن قيام جميع مديري المدارس الحكومية بالإعداد لمخيمات صيفية مجانية تشتمل على نشاطات تربوية وثقافية وفنية ورياضية تحدد المدارس توقيتها ومداها الزمني، وتنفذ هذه المخيمات بمساعدة من يرغب من المعلمين بالإضافة إلى متطوعين من المجتمع المحلي متخصصين في فعاليات هذه المخيمات وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبحيث تكون مشاركة الطلبة والمعلمين اختيارية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيقوم مديرو المدارس وفقاً لهذه الخطة بالإعلان عن هذه المخيمات من حيث موعد انعقادها وفعالياتها قبل نهاية شهر نيسان القادم.

وبينت التربية أن هذه المخيمات تأتي؛ بهدف تحفيز تعلم الطلبة وصقل مهاراتهم وتنمية إبداعاتهم وتعزيز القيم الوطنية لديهم وإثراء عطلتهم الصيفية، والإبقاء على حالة التواصل بين الطلبة ومدارسهم خلال تلك العطلة.