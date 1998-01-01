الخليل: وقفة احتجاجية على إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي

الخليل / سما /

شارك ممثلون عن المجلس البلدي، وموظفو البلدية ولفيف من ممثلي مؤسسات المجتمع المحلي، في الوقفة التي نظمتها بلدية الخليل، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البعثة في حي ضاحية الرامة، احتجاجا على إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل "TIPH".

وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في كلمته، أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل، دليل واضح على تنصلها من كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 والتي راح ضحيتها 29 شهيدا وأكثر من 150 جريحا، معتبرا هذه الخطوة الأحادية الجانب مقدمة لارتكاب المزيد من المجازر والاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل، خاصة في المناطق المغلقة والمحاذية للمستوطنات، في ظل عدم وجود مراقبين دوليين يوثقون هذه الاعتداءات.

ودعا أبو سنينة المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال للعودة عن قرارها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، وإبقاء بعثة التواجد الدولي في الخليل دون تغيير على مهمتها الأساسية في توثيق ما يجري على الأرض، ليشعر المواطن الفلسطيني بالأمان.

من جانبه، شكر محافظ الخليل جبرين البكري بلدية الخليل على تنظيم هذه الوقفة الرافضة لقرار الاحتلال بإنهاء عمل البعثة، ومثمنا الدور الهام الذي لعبته البعثة خلال فترة تواجدها في الخليل، من خلال توثيق اعتداءات الاحتلال، ومستوطنيه.

وحذر المجتمع الدولي من ارتكاب مجازر جديدة، مطالبا المواطنين بتكثيف التواجد في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، مشيدا بصمود المواطنين الذين أصبحوا يوثقون انتهاكات الاحتلال بأنفسهم، ولجان الحماية التي تشكلت مؤخرا من الأهالي لصد اعتداءات المستوطنين.

وفي كلمته نيابة عن إقليم وسط الخليل، أكد عضو الاقليم مهند الجعبري، أهمية وجود البعثة، حيث قامت بتوثيق ما يزيد عن 42 ألف انتهاك خلال سنوات عملها، ما يدلل على وجود انتهاكات يومية يتعرض لها المواطنون، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

من جانبه، أشار رئيس ملتقى رجال الأعمال محمد نافذ الحرباوي إلى أنّ هذا القرار ينهي وينسف كل الاتفاقيات الدولية، وأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في إجرامها، وتسعى إلى إطلاق يد الاستيطان.

وأوضح أن وجود هذه البعثة جاء نتيجة اتفاق دولي لمراقبة ما يجري، مطالبا المجتمع الدولي بوجوب توفير قوات دولية لحماية شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.