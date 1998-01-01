"إسرائيل" تبعث رسالة شديدة اللهجة الى الأردن حول باب الرحمة وهذا مفادها ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية أن "إسرائيل" بعثت برسالة شديدة اللهجة إلى الأردن طالبته فيها العمل الحثيث على تهدئة الأوضاع في باب الرحمة والمسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القائم.

وأوضحت القناة اليوم الثلاثاء أن الرسالة تأت في ظل تصاعد الموقف والمواجهات العنيفة هناك خلال الأيام الأخيرة.

وكانت "إسرائيل" قد طلبت من الأردن التدخل فوراً لإزالة السجاد والأمتعة عند باب الرحمة، مؤكدة أن المستوى السياسي لا يسمح بتحويل المكان إلى مصلى.

وكانت الشرطة قد اعتقلت رئيس دائرة الأوقاف في الأقصى الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات بشبهة التحريض على العنف ثم تم الإفراج عنهما.

وجرى تسليم سلهب وبكيرات قرار إبعاد إداري عن الأقصى لمدة ثمانية أيام، وأمر استدعاء بعدها لمركز للشرطة لإعادة النظر في أمر الإبعاد.