وقفة دعم وتأييد للرئيس في بيت لحم

رام الله / سما /

احتشد الآلاف من أبناء بيت لحم ، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم وتأييد ومبايعة للرئيس محمود عباس ولمنظمة التحرير، في مدينة بيت لحم، رافعين علم فلسطين، ورايات حركة فتح، والشعارات الداعمة للرئيس.

وقال أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، ان هذا المهرجان هو رسالة عزم ووفاء مع الرئيس على خوض معركة الدفاع عن فلسطين بكل إيمان وصبر، وهو رسالة وفاء للأقصى والشهداء والجرحى والأسرى، ورسالة لوقف هذا العبث الذي يمارس لتشويه نضالنا الوطني.

من جانبه، قال محافظ بيت لحم كامل حميد، ان رسالتنا اليوم هي رسالة الجماهير ورسالة شعبنا الذي احتشد ليقول كلمته إلى جانب الوحدة الوطنية والحفاظ على المشروع الوطني.

وأضاف، عندما يزداد الظلام المحيط بنا ينتفض شعبنا مرة أخرى لوقف هذه المؤامرات، ليؤكد أنه قادر على صد كل المؤامرات، وسوف تسقط المؤامرات وسيحافظ شعبنا على وحدته ونضاله الوطني لتحقيق حلم شهدائنا وجرحانا وأسرانا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.